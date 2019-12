Wir bitten euch in diesem Forum folgendes zu beachten, damit euch schnell geholfen werden kann: (Ich bediene mich am Text von Sepp, ein Dankeschön an dieser Stelle) - Beschreibt euer Problem...

hi,brauch mal dringend eure hilfe,hab mein rtcw installiert nun 3missionen gemacht und nun steht da "Cannot write to hunkusage.dat" kann mir da jemand helfen? war so froh dass game wieder...

Hy leute Ich spiele seit fast 5 Jahren Rtcw 1.0 / So ….. um was es hier geht ist folgendes , es dreht sich um meine wolfconfig_mp , die speichert meine sachen nicht so ab wie ich es will z.b...

Hi, ich finde meinen RTCW Key nicht mehr... das Spiel ist mir in die Hände gefallen und jetzt kann ich es doch nicht mehr spielen. Hat wer von den alten Leuten :) einen Key, den er sowieso nicht...

Hallo Leute, Mein Name ist Adrian, ich brauche Hilfe bei den Bots für "Return to Castle Wolfenstein: Mehrspieler" Ich habe in dieser Seite hier: ein Botpatch gedownloadet, jetzt weiß ich...

HI möchte unbedingt nocheinmal wieder in den genuss vom Rtcw singleplayer kommen nur scheint es so das es unter win 7 nicht mehr funktioniert. Game stürzt sofort nach dem start ab grund fehlerhafte...

Hi, und zwar startet mein rtcw seit ca. einem Monat nicht mehr und ich weis nicht was ich machen muss, damit ich wieder zocken kann. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Mir wird immer nur das...

Ich habe folgende PM erhalten, leider kann ich no.body nicht weiterhelfen, vielleicht weiß jemand in der Community weiter: ... Folgendes: Habe RTCW installiert, funzt einwandfrei. Soweit so...

Hallo liebe Community , Ich suche ein Downlaod für Rtcw am besten noch mit Cfg´s :) Hab es schon bestimmt 4 jahre nichtmehr gespielt und will es wider anfangen ! hab überall im Internet gesucht...

Zurück zur Foren-Übersicht

Berechtigungen in diesem Forum

Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.

Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.

Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.

Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.

Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.