abend habe mal ne frage zu diesem How To heist das das es 2 verschiedene Arten von OCing? 1. einmal nur den FSB "referenztakt bei AMD" übertakten und halt mit den Multiplikator...

Der Noob ist wieder da :lol: Mahlzeit, geht bei einen 50m Patchkabel irgendwas an Leistung verloren wie bei einen USB Kabel was zu lang ist?

hi leute, habe mir diese woche die neue razer diamondback 3g gekauft, da meine geliebte diamondback 1g die treppe runter gefallen ist (<.<)... leider erkennt et die seitentasten der maus...

Vorhanden: - Router in Keller für 4 Anschlüsse - Verteilt auf 3 verschiedene Zimmer im Haus über Kabel Ist es nun möglich an einer Anschlußdose in Zimmer X sowas wie ein Switch oder Hub...

Tjoaah ... :? mei Mausrädle will nimmer! Okay ... etwas genauer - bei meiner MX518, welche mir jahrelang treue Dienste geleistet hat, will des Mausrädle nimmer scrollen draufklicken und scrollen...

Hi, habe mir gestern wieder ET Territory und dazu den Serverbrowser HLSW installiert... Konnte gestern problemlos spielen, alles klar... Jetzt wollte ich heute nochmal rein, da kommt der...

Ich will mir einen neuen PC kaufen und hab natürlich, wie sich das für eine Frau gehört, keinen Plan von der Materie. Also brauch ich eure Hilfe.. TFT hab ich bereits, aber ansonsten brauch ich...

Hallo Cities: Ich glaube hier gibts einige Leute, die vom Pc sehr viel verstehen - im Gegensatz zu mir. Daher wende ich mich heute an euch in der Hoffnung, dass mir jemand auf die Beine hilft....

So guten Tag Wolfenstein steht bald vor der Tür und da ich es lieber am PC spiele und nicht auf meiner PS3 würde ich gerne meinen Aktuellen Desktop PC verbessern. Hier ein paar Infos :...

Hi, gibt es ein , am besten Online, Tool wo ich mein Wlan checken kann ob es richtig abgesichert ist? aktuell ist es mit WPA2 verschlüsselt

Hi Mädels und Jungs brauch ein neuen Monitor, muss nicht gerade was besonders sein, komme eh nur noch selten zum Zocken. Sollte aber wenn ich Spiele schon nen gutes Bild bringen. Hab mir den hier...

Hi liebe Forengemeinde, ich mache soetwas extrem ungern "EILT" in die Überschrift zu schreiben doch leider ist es in dem Fall wirklich dringend. Ich war eben beim Arzt und hab...

Hi, ich hab eine Sparkle GeForce 6800 SP-AG40GPT und will diese am TV anschließen. Welches Kabel brauch ich dafür? Der TV hat zwei SCART Anschlüße

Hallo alle zusammen in der Wolfenstein City, :) ich brauche zum Daten absichern eine sichere Cloud. Kennt jemand hier im Forum eine Seite die das höchste Maß an Sicherheit für meine Daten liefert...

Nach unserem Umzug in ein Reihen-Einfamilienhaus stellte sich mir das Problem, wie ich die 4 PC meiner Familie verteilt über das 4-geschossige Haus so miteinander verbinden kann, dass jeder eine...

