Ich stelle einfach mal eine Umfrage in den Raum, wer (vor allem der VETS) seine Kollegen mal persönlich kennenlernen will ? Als ersten Vorschlag möchte ich mal eine ganz besondere Location für...

Also, erst mal wie ich zu Euch kam: Hab vor nem Monat angefangen aktiv ET zu zocken, und bin dann über Oldie, mit dem ich in einer Browsergameally spiele, zu den Donnerstags-Treffen dazugekommen und...

Hiho, erstmal sorry dass ich mich in letzter Zeit Donnerstags gar nicht mehr hab zeigen lassen. Hatte in letzter Zeit viel in RL um die Ohren und habe ausserdem den Clan gewechselt (bin mit einigen...

Hiho nachdem es in der LF4 recht unrund zugeht,ESL und Clanbase so ziemlich festgefahren sind wirds wohl Zeit für ne Nabbelliga :lol: . Unsere Squad2 will so ne Liga aus dem Boden stampfen...

So, Nachdem wir fast 5 Stunden auf unserem City ET Server verbracht haben hat der gute WolfVox mal die Stats ausgewertet. Das Ergebniss könnt ihr unter diesem Link betrachten. So, und für alle...

Hallo Veteranen, ich will ja nicht unken, aber am 17.10. ist Veteranen-Jahrestag! Kampfmade am 17.10.03: Ältere Zocker haben nun eine Anlaufstelle Eigentlich hatte die gute Made ja A-A-S als...

Was macht die aktuelle Szene bzw. wer zählt sich noch dazu? Wäre mal interessant zu wissen was hier aktuell läuft (da ich nicht direkt in der Materie drin bin). Denke schon das die Szene größer...

Da stehen ja einige als Ehrenmember im City-Staff. Hat noch jemand Kontakt zu einem davon ?? Wäre ja mal schön zu wissen was die Pappnasen heute so treiben! Greetz Stefan_AoD (Ex Map-Reviews)

Hallo zusammen Lange nichts mehr gehört oder gelesen.Ich wollte einfach mal so in die verbliebene Runde fragen ob der ein oder andere noch zockt? Ich persönlich habe nun,nach langer Zeit, mal wieder...

So auch hier nochmal, TSPOON hat der City , also auch den , einen 30 Slot Server zur Verfügung gestellt. IP: 217.71.110.128:22002 PW:auf Nachfrage weil es hier ja Publik ist ;) Mal heute...

So leute, es ist soweit. Hab von Nightevil heute Zugangsrechte für den ET server bekommen. Das heisst wenn ihr ET zocken wollt und bestimmte maps auf dem server braucht, dann schreibt mir ne pm...

