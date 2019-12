Hallo, ich hätte eine kurze frage, an den PC MP modus von Wolfenstein. Ich war einst ein sehr begeisterter RtCW und ET spieler, auch in ESL und Clanbase, und darum wollte ich fragen, wie der...

Hi @all Nach dem ich mich die Pest über den Serverbrowser von Wolf 2 geärgert habe, hab ich mal etwas gegooglet und bin tatsächlich fündig geworden. :wink: Hab einen Browser gefunden der...

Hallo! Ich habe das neue Wolfenstein nun endlich auch durch gespielt und darin jede Menge Sounds gefunden, die ich gerne anderweitig verwenden würde. Z.B. um sie in Enem Territory oder in andere...

Hallo, mich würde Interessieren ob der MP-Teil von Wolfenstein so wie die Vorgänger auch was taugt? Wie viele Spieler sind den so ca. online und welche Spielmodien gibt es.

Hi @ all, ich habe gerade Wolfenstein gestartet und da wurde mir gesagt, dass ich nur noch von meinen 40000$, 5000$ habe und von meiner 23. Beförderungsstufe auf die 5. zurückgestuft wurde... und...

Hallo , ich habe folgende frage ob was bekannt ist wann eine demo von Wolfenstein 2 kommt für den PC. Ich zocke das Spiel auf der 360 als SP, würde aber gerne wissen wie der MP auf dem Rechner so...

Hi Jungs hab gerade das neue Wolfenstein angezockt und naja mir gefällt es nicht so, auch von der Grafik her, aber naja werds auf jedenfall durchzocken, wusstet ihr eigentlich das es im Dritten Reich...

