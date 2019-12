Hi, der SP von Wolfenstein war ja ganz OK und Q4 hat mir der SP auch viel Spaß gemacht, daher hab ich mir Singularity geholt. Zuerst einmal muss ich den besten Schockeffekt loben, den ich je in...

Hi, Testberichte sind ja eher durchwachsen, was wohl am ehesten daran liegt, dass alle viel mehr erwartet haben, was von id einfach nicht zu erwarten war (die meisten waren enttäuscht, weil es...

Hi, gestern hab' ich mir "The Evil Within" runtergeladen ( bei mmoga.de für 31,99€) und jetzt zum ersten Mal angespielt. Dabei hat das Game direkt erste dicke Minus-Punkte bei mir...

Als ich mir den Trailer anschaute, hat mich das Ganze so stark an Quake Arena erinnert, dass ich tatsächlich unsicher war, ob es sich bei Doom Eternal überhaupt noch um einen Single Player Shooter...

Ihr habt richtig gelesen: hier geht's nicht um Call of Pripyat - sondern um Call of Chernobyl ! Bis aus der id-Schmiede (nach Wolfenstein 2 TNC) was Neues kommt, habe ich mich auf den Klassiker (und...

Viele Fragen sich was die anderen Leute der Community sonst so PC-Mässig treiben. Ich war/bin im Bereich Fallout 3 aktiv. Eine Sache möchte ich auch noch hier mitteilen. Der erwähnte 3-D-Shooter...

