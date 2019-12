Das Wolfenstein-City-Team wünscht allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014 verspricht mit dem Erscheinen von The New Order (TNO) wieder ein Wolfenstein-Jahr zu werden. Die wenigen News, die...

Extraction wird am 1. Oktober 2013 in eine Closed-Beta-Phase übergehen. Der Online-Shooter Extraction, bis vor Kurzem noch unter dem Namen Dirty Bomb bekannt, wird am 1. Oktober 2013 in seine...

Die Community hat es im Gegensatz zu den Politikern immer gewusst. Gewalthaltige Spiele verderben den Menschen in seiner Entwicklung nicht. Dazu sind nun Langzeitstudien zum Thema " Gewalt in...

Bei der Veranstaltung Digital Dragons 2018 in Polen, kam der Senior Game Designer von Machine Games Andreas Öjerfors , neben den Stärken und Schwächen für " Wolfenstein 2: The New Collossus...

Die USK ( Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle ) plant in Zukunft Hakenkreuze in Computerspielen zu erlauben , wenn sie künstlerisches Mittel sind oder helfen, Geschichte darzustellen....

Wie man in den offiziellen Foren von Bethesda lesen kann, werden Wolfenstein: Youngblood (und auch der VR-Ableger "Wolfenstein: Cyberpilot") in Deutschland in 2 verschiedenen...

