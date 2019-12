<a href= src= align= left hspace= 2 vspace= 2 border= 0 ></a> <b>K02M1K 5N4K3 2K7 Inter-Gamepack mappack</b> Ein komplizierter Name und was steckt dahinter?...

Das 5 Level-Map-Pack The Rate is larger than Life ist ca. 90 MB groß. Weitere Informationen erhaltet ihr im Downloadbereich. <a href= target= _blank ><img src= border= 0 width= 250...

RTCW-style Browsergame Der Clan GOD hat ein Browsergame veröffentlicht ganz im Stil von Return to Castle Wolfenstein. Alles was hierzu benötigt wird: - ein par Minuten pro Tag - und einen...

<center> </center> Da ich absoluter Fan der Aktion Rettet gefährdete Spezies bin, freut es mich ungemein dass auch viele Spieler von no4 so denken und beschlossen haben Return to Castle...

<img src= align= left border= 0 >Die Texturen aus Return to Castle Wolfenstein und anderen Spielen haben es des Entwicklern von Limbo of the Lost wohl angetan. Anders kann man sich den...

<img src= align= left border= 0 > <div align= justify > Das an RTCW angelehnte Browser Spiel geht bereits mit dem 4. Server an den Start. Die...

Das Map-Pack The Fortress 2 von Vicpas ist inzwischen in einer neuen und erweiterten Version erschienen. Weitere Informationen erhaltet ihr beim Download. <a href= target= _blank ><img...

Sehr geil meine erste News seit hmm, ja genau seit JAHREN.. Fazit folgt wenn RTCW wieder läuft auf meiner Kiste. So nun back zum Thema. Downloads werden die Tage in unsere Datenbank eingepflegt....

<center> </center> Ich freue mich euch den ersten Burner RTCW Cup powered by PowerMauerClanGermany vorzustellen. Erinnert ihr euch noch an die guten alten RTCW-Zeiten? Showtime will...

Heut genau vor 7 Jahren errreichte unser geliebtes Wolfenstein den Gold - Status und stand kurz vor dem öffentlichen Verkauf. Schwelgt ihr auch grad so in Erinnerung wie ich? Waren das noch Zeit......

Der französische Modder und Mapper TITEUF-85 hat seine Singleplayer-Mod "The Dark Army" in der Version 1.1 veröffentlicht. The_Dark_Army_(Uprising).jpg Worum geht es? "The Dark...

