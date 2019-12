<img src= align= left border= 0 >Die zehnte Runde der ETFreizeitliga geht zu Ende und die Sieger stehen fest. Wie in jeder Saison war es auch diesmal ein harter Kampf um an die Spitze zu...

<center><img src= Nachdem das deutsche Team im April erst den 11. NationsCup der Clanbase gewonnen hat, ruft bereits die nächste große Gaming-Seite zum NationsCup in ET auf - Crossfire ....

<center> </center> Am 4.7.08 ist es wieder soweit. Die Liga 4 Fun startet in eine neue Runde. Sowohl die 3on3- als auch die 6on6-Liga starten in die neue Saison. Zunächst werden die...

<img src= align= left border= 0 ><div align= justify >Gestern Abend endete die erste Season der GSL ET: QW Supported League . Im Finale standen sich Vicious and Evil und Four Kings...

Die 3on3 ET und 6on6 ET Ligen starten bald wieder, Anmeldestop ist der 30. Oktober. Die beiden Admins Max Pauer und D4vid bitten darum, alle Ideen, Anfragen und Anregungen im L4F Forum zu posten....

Kommenden Montag startet die neue Runde der 6 on 6 und 3 on 3 ET Liga. Hierzu gilt es kurzfristig noch zwei Lücken in der Startliste zu schließen. Kurzentschlossene Clans bitte schnellst möglich bei...

Die 3on3 ET und 6on6 ET Ligen starten bald wieder, Anmeldestop ist der 30. März 2009. Für kurzentschlossene Clans besteht jedoch immer noch die Möglichkeit der Liga zu joinen. Die derzeit als...

Die 3on3 ET und 6on6 ET Ligen starten bald wieder, Anmeldestop ist der 10. April. Was auch ihr auf jedenfall bitte sein solltet aktiv und so viele Kontaktmöglichkeiten wie es geht angeben und dort...

