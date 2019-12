Also in der Clanbase gibt es einige Regeln die das Niveau hier auf einer Normalen stufe halten soll ... Es werden nur Clangesuche Abgegeben in denen - Eine URL enthalten ist - Ein Name des...

U nforgetable S oldiers Wir suchen dich : -als Spieler -als Clan/Community Member (We are recruiting) Forum: Server IP: 78.46.107.200:27990 Slots: 38+2 Tag: -|US|-...

hiho, zur Erklärung des Titels: Ich habe von der ersten rtcw-MP-demo über ET bis 2007 ca. aktiv gespielt. Unter anderen in Clan wie "LeVo" und "ma" (falls wem die beiden...

Hi, Hey Leute suche n Clan für CB, ESL was auch immer :D Das wichtigste ist dass es Spass macht, dass die Leute cool drauf sind usw :) Zu mir: Clanart (FUN/Normal/High/PRO...): Normal(...

Sind am suchen nach fähigen Leuten im guten Med bereich. Trainzeiten: nach absprache da Neuaufbau. Zu uns: 7devils ist ein neu gegründeter Multigaming Clan , der einen ET Squad besitzt...

moin, ich suche einen clan, der einen server besitzt und w:et zoggt. denn die ganzen server sind nur noch mit bots überfüllt, was kein spaß macht zu spielen. am besten nen deutschen clan. auserdem...

=SLB= Soldiers of the Lost Board wir sind ein Clan der seit 2002 besteht. Unsere Webseite : bzw. unser Forum: Der zuständige Leader für dieses Squad ist Eisenhans. email:...

Hallo wir der > | G CF C | < clan ( German Crazy Fun Clan ) sucht aktive member ab 16 . Ihr soltet spaß am spiel haben net sein und ihr benötigt keinerlei skill , wen sich einer gut benimt...

Peace Leute ;) Ich und mein bester Freund haben einen Clan gegründet. Er heißt Game Over (GO) und wir sind zurzeit eine 2 Man Army und deswegen könnt ihr euch vorstellen, dass wir Member suchen....

WIR SUCHEN AKTIVE MEBER / ADMIN FÜR WOLFENSTEIN ET WIR SPIELEN ABER AUCH MINECRAFT. UNSERE HOMEPAGE IST WIR BESITZEN 6 ET SERVER, EINEN MINECRAFT SERVER -Ansprechpatner ist die Clanleitung: Liquid...

-=[ G C C ]=- sucht DICH! Zockst DU gerne ET :?: Bist DU ein/e Teamplayer/in :?: Lachst DU gerne :?: Bist DU so durchgeknallt wie wir :?: Dan bist DU der/die richtige für dan -=[ G...

