Hey Leute brauch wieder mal eure Hilfe hehe :D Naja Ich hab mir heute Das ET QW gekauft und mir auch wie immer vorher brav die Anforderungen an das System durchglesen... Da bin ich doch glatt...

also... ich hab nen P4 mit 3ghz, 1 gb ddr2 ram, 2 festplatten wovon eine s-ata und die andere ka.. normales ata oder so ist (alte version mit großem stecker....) und ne geforce 6800 gs/xt mit 400mhz...

Also ich habe eine Demo aufgeeichnet die will ich mir jetzt außerhalb des Spiels angucken.... Einziges Problem das ding ist im NDM-Format, welches ich nciht weiß womit ichs wiedergeben soll.... Hoffe...

Hallo, nach ein paar Wochen nur RTCW oder ET wollt ihc dann doch mal wieder ETQW zocken...da gab es inzwischen einen Patch. Bei dem letzten "Patch" hab ich mich schon so gewundert, dass...

Die Jungs von Eurogamer haben einen Artikel zu lesen herausgegeben der besagt, dass es eine ETQW Demo für Playstation 3 und X-Box 360 geben soll. Activision plans to release playable demos of...

Hi, Ich hab mir Enemy Territory - Quake Wars gekauft und auch gleich installiert und wie ich dann des zocken anfangen wollte kam folgende fehlermeldung, "ERROR: The current video card /...

hey leute wollte mir einen online benutzer erstellen damit ich im netz zocken kann. also gehe ich auf online benutzer erstellen und füller die felder aus wenn ich dann meinen cd key engeben will und...

Also ich war eben auf dem ETQW Server der City und ich kann nur sagen da geht die Post ab. der Server war komplett voll und richtig angenehmes zocken war angesagt. Dazu gar kein so niedriges...

c_var playerarrowiconsize=10 must be 0 -8 wie stell ich das auf 8 und was am wichtigsten ist: warum muss ich das umstellen obwohl ich die original quakewars einstellungen benutze ???

Hallo erstmal, es ist vielleicht eine dumme Frage aber ich hab mir gestern ET QW installiert aber nur offline da ich nur Sat-DSL habe und etwas gegen CPU gespielt. Git es eine Speicherfunktion in der...

hallo ich habe ein kleines problem... ich hab mir wolfenstein et installiert und lande immer im startmenü das ich ein ´´alias´´ schreiben soll egal was ich eintippe es geht nichzt...jkan n mir...

Hi, ich frag mich echt die ganze Zeit wo die ganzen Leute hin sind :shock:. Ich hab zwar ca. 4 Wochen Zockpause gemacht, aber wenn ich so abends ab 19h in den Gamebrowser guck, sehe ich meistens...

Hey Leute Whats up??? eine wichtige frage ich suche immer noch Leute die in meinen Clan kommen. Der Clan hat sich gut aufgebaut,hatt 12 member und 2 clan-friends. Inzwischen spielen sehr viele...

