Es gibt mal wieder zwei neu Fragmovies, Sexy Adventures von bitbeast und Pass out of Existence 2 von nohitz . Beide Movies zeigen gute Frags und sind mit guter Musik hinterlegt. Viel Spaß beim...

Es gibt mal wieder zwei neu Fragmovies, Bang Bang Bang your Dead von COOBA und Fan 2 Fragmovie von Fan2Bmw . Der Movie Bang Bang Bang your Dead hat ein sehr gutes Intro viele Effekte, Frags und gute...

Fragmovie The last Line of Defence , der Movie kommt von Thoro-Pictures und ist 292MB schwer. Weitere Infos sind wie immer im File enthalten. Viel Spaß beim leechen und anschauen. Kommentare zur...

Pünktlicht zum Sonntag Nachmittag ein neuer Fragmovie L1nuxero - To the Edge , der Movie kommt von L1nuxero und ist 257MB schwer. Kommentare zur Qualität des Movies wie immer erwünscht. Viel Spaß...

Wir haben mal ein kleines Movie Update gemacht und einige neue (alte) RtCW und ET Movies für euch geuppt. Thx an dieser Stelle auch nochmal an den lieben Bewohner der uns freundlich auf einige...

In den letzten Tagen hat sich mal wieder etwas an der Front der gepflegten Unterhaltung getan. Once Once gehört zu den seltene Game-Movies, dich sich mit einem Mod/TC beschäftigen, und sich...

Seit langem einmal wieder gibt es ein Frag Movie von RTCW. Mit Sharpy And Friends erwartet uns sicherlich kein Effektfeuerwerk. Nein ganz in Gegenteil, der Film ist sehr schlicht gehalten, es...

Movie-Datenbank: Update 1 In der heutigen Aktualisierung haben wir im Zuge einige neue Movies in die Download-Datenbank mit aufgenommen. Dabei gibts für jeden etwas (RTCW/ET/ETQW) ;) ET:QW...

Ist ja der Wahnsinn was die letzte Zeit an neuen Movies released werden, Include the Movie zeigt gute Frags und ist allemal einen Download wert, der Movie kommt von Kirark und ist 167 MB schwer....

