Hallo zusammen, in "Stadtmitte Ost" sieht man in einer Halle (rechts unten auf der Karte) auf einem Zwischenboden einen Goldsack. Es gibt aber keine Treppe dorthin, auch keine...

Mir hats nun schon das zweite! Mal die Stats zurückgesetzt, was bedeutet, das alle Waffenaufsätze wieder freigespielt werden müssen, mein Rang wieder runtergestuft wurde (was mir piepegal ist aber...

Ich werd langsam irre, jedesmal wenn ich in das Versteck des Goldenen Morgen zur Besprechung muss in Stadtmitte Ost und durch den Ofen gehen möchte stürzt mein Spiel ab. Immer das selbe, das macht...

Hallo, habe Hans auf erster ebene Bezwungen und auf zweiter. Habe also noch zwei Kristalle. Bin dann auch ewig gefallen bis ich in dem Lager war. Hab mich mit munition aufgerüstet, bin dann den...

Ich versuche mich jetzt schon eine Woche da dran die deutsche sprache in der uncut version am laufen zu bekommen leider vergeblich(hab mich genau an die Install anweisung gehalten), auch in der Demo...

Hallo Forum. Ich hab heute meine UK Version von Wolfenstein bekommen. Nun versuche ich aber schon die ganze Zeit das Crouch Toggle abzuschalten, so wie man es auch beim Zoom machen kann. So mag...

Hallo an alle, ich hänge schon seit zwei Tagen im Fahrstuhl im Bauernhof fest, komme nicht in den Untergrund. Bei der Betätigung des Schalters im Fahrstuhl mit der "F"-Taste passiert...

Hi, Ich habe mir die Importversion von Wolfenstein unter XP installiert (ohne PB), doch in unregelmäßigen Abständen hängt sich das Spiel auf. Also der Bildschirm bekommt ein paar rote Artefakte...

Moin Hatte mir vor kurzen aus dem Netz Wolfenstein ET gezogen wegen der ungeschnittenen Version. Es lief nicht an, ich bekam immer von Windows ne Fehlermeldung. Jetzt hab ich mir das Original...

Moin Ich brauch mal n Tipp von euch welche Grafikkarte ich mindestens brauche für das neue Wolfenstein. Am besten ne gebrauchte bei ebay oder so. Und krieg ich die dann auch allein aufgesteckt?...

Hi Mein frisch gebraucht erworbenes wolfenstein will nicht laufen. Irgend ne russische Version? auf jeden russische Sprache und deutschem menü + untertittel. nach dem ersten beiden Videos ist...

hi @ all habe ein kleines technisches problem.. möchte wolfenstein mit meinem gamepad saitek p580 spielen... habe nur das problem, dass ich mit der rechten joystick steuerung (z/rz achse) mit...

Hallo, ich habe das Spiel vor kurzem in die Finger bekommen. Soweit sieht es ganz gut aus aber das man die Figur nicht präzise steuern kann nervt mich. Wie kann man das ausschalten? Für ET habe...

Zurück zur Foren-Übersicht

Berechtigungen in diesem Forum

Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.

Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.

Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.

Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.

Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.