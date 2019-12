News rund um das Thema Wolfenstein: The New Order

<img src= align= left border= 0 alt= ><div align= justify >Der Start von Wolfenstein: The New Order (WTNO) wurde auf 2014 verschoben. Das gab Peter Hines von Bethesda jetzt im...

Bethesda hat in einem Trailer zu Wolfenstein: The New Order auch erstmals das nächste Doom-Spiel offiziell genannt. Doom 4 heißt nur noch Doom und wer Wolfenstein verbestellt, kommt später in die...

8 Minuten langes Gamewatch Video . Dort bekommt man einiges an neuem Material rund um W.TNO gezeigt. <div align= right > Quelle: Gamestar </div>

Lt. einem Interview mit Pete Hines von Bethesda ist der Multiplayer-Modus ein überflüssiges Feature für Wolfenstein: The New Order . Man würde lieber alle Energie in den Singleplayer-Modus stecken....

B.J. Blazkowicz is back! Tja, wir haben hart gekämpft, aber die Nazis haben am Ende gewonnen. Zumindest den 2. Weltkrieg, denn jetzt geht der Kampf weiter. 1960 schlüpfen wir wieder in die Rolle von...

In einem neuen Trailer zu Wolfenstein: The New Order namens "leise oder laut" stellt Bethesda zwei unterschiedliche Vorgehensweisen im Ego-Shooter vor. Das neue Wolfenstein absolviert ihr...

Wolfenstein: The New Order - Launch-Trailer "Das Haus der aufgehenden Sonne" Der Widerstand hat sich gesammelt. Die Zeit ist gekommen, sich gegen das Regime zu erheben. Schau Dir jetzt...

Bald hat das Warten auf Wolfenstein: The New Order ein Ende. Aber hat dein PC auch das Zeug, um mit B.J. Blazkowicz mitzuhalten? Nachfolgend findeest du die Systemanforderungen für das Spiel. PC:...

Lt. einem Interview mit Alicja Bachleda-Curus scheint ein direkter Nachfolger für Wolfenstein: The New Order sich in der Entwicklung zu befinden. Bachleda-Curus hatte die Sprechrolle von Anya Oliwa...

