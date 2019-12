News rund um das Thema Wolfenstein 2: The New Colossus

Das auch Wolfenstein 2: The New Colossus ein reines Singleplayerspiel werden wird, dürfte inzwischen allgemein bekannt sein. Nun wurden die aktuellen Pläne für den Season-Pass bekannt....

Während der E3-Pressekonferenz 2017 hat Bethesda "Wolfenstein 2: The New Colossus" nun auch offiziell angekündigt. MachineGames hat den Nachfolger von "Wolfenstein: The New Order"...

Bethesda hat einen neuen Trailer für "Wolfenstein 2: The New Colossus" in deutsch veröffentlicht. Die amerikanische Bevölkerung ist Kriegsmüde. BJ und sein Team müssen den Kampfgeist wieder...

Für Wolfenstein 2: The New Colossus ist der zweite DLC Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod veröffentlicht worden. original-opt.jpg Die Agentin Jessica Valiant muss das Geheimnis von Operation...

Wolfenstein 2: The New Colossus wurde heute von Bethesda veröffentlicht. Die ersten Bewertungen für den Singleplayer-Shooter sind durchgehend sehr gut ausgefallen. Außerdem hat Bethesda vor...

Für Wolfenstein 2: The New Colossus ist der dritte und letzte DLC Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins erschienen. Im letzten Kapitel verschlägt es den US-Army-Helden und...

