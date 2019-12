Alles was euch so einfällt

Es gab wieder unzählige alte Konsolen, an denen man geliebte Klassiker spielen konnte. Doch, das es in dieser Rubrik von Jahr zu Jahr recht wenig neues gibt, spar ich mir die Bilder davon. Schaut...

Ich hab seit über einen Jahr ein Halogenschienenleuchtsystem daheim hängen. Ich hab genau das gleiche im Wohn- und im Schlafzimmer. Im Vorzimmer hab ich auch so eins aber die kleine Version davon. So...

Moin, was haltet ihr eigentlich von der kickstarter Konsule Quya. Ich bin am überlegen, mir diese zu kaufen. Lohnt sich dies oder sollte ich mir lieber den Pc aufrüsten. Grüsse aus Bremen

Hallo an alle, ich denke mal dass hier ja sicher auch viele Fußballfans unterwegs sind und deshalb wollte ich mal ein Thema zur aktuellen Saison in der Bundesliga starten. Glaubt noch wer, dass die...

Hab das Asus F3P mit ner Nvidia go 7300, aber keine Ahnung ob man mal eben wie bei nem PC die GFK tauschen kann. Vorallem die Hersteller Bilder von einer GO Grafikkarte find ich sehr merkwürdig....

Moin Moin :-) Frage was zockt ihr online heutzutage im Jahr 2018 ? Ich bin ab und zu auf BF1 unterwegs ...Dirtybomb muss ich mich beschäftigen. Irgendwie gibt es auf Et nur Server mit Bots , auf RTCW...

Hier geht es zum YouTube-Musik-Videos of the Moment 1 Bevor jetzt zig Videos in einem Post gebracht werden .. kurz ´ne Info zum Thread: 1. Max. 3 Videos pro Post. 2. Max. 1 Post pro Woche...

