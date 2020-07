Beitragvon Rhino Cracker » 19.07.2020, 21:10

Ich hab in den letzten Jahren einiges an Browser-Games gezockt.Meistens nur 2-3 Stunden sinnloses Rumgeballer mit Upgrades, ein paar sind aber erinnerungswürdig, gerade bei den Tower Defense Games:- GemCraft-Reihe: Alles andere als schnell oder einfach. Man setzt bunte Steinchen (Gems) in Türmchen, die dann schießen. Man kann Gems mergen, wodurch ihre Statistiken zusammengeführt werden, bzw. man Spezial-Fähigkeiten freischaltet.- Cursed Treasure / Don't touch my Gems: Steinchen werden von Angreifern geklaut und zurück in die Basis getragen.- Kingdom Rush: Auch ganz lustig.- Bloons: Affen schießen mit Dartpfeilen auf Ballons. Wird gegen Ende recht schwer.- Onslaught 2.2: Benachbarte Tower kombinieren sich zu gemeinsam schießenden Spezial-Tower-Formationen.- Desktop Tower Defense: Das Urgestein. Draufsicht auf einen Schreibtisch, frei definierbare Wege (Gegner laufen um Tower/Wände drum herum, die man selbst setzt).- Defender: Hatte ich mal auf einem Android-Emulator gezockt. War tatsächlich sehr gut. Keine Ahnung mehr , ob es etwas gekostet hat.- Creeper World: Man muss mit Hilfe von Generatoren die Map durch überziehen mit einer Flüssigkeit erobern. Oder - je nach Version - die Flüssigkeit mit Towern bekämpfen.Die ganzen Browser-Games gibts derzeit meistens auf den verbliebenen Herstellerseiten vonund