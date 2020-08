Beitragvon FREEDDAWG » 14.08.2020, 10:58

Die richtige Wahl der Spinnrolle hängt davon ab, wie bequem und effektiv Angelgeräte bei der Arbeit sind und ob sie leicht zu handhaben sind. Schließlich ist das Angeln in erster Linie ein Vergnügen, und wenn ständig Probleme mit der Ausrüstung auftreten, kann dieses Vergnügen zu einem ständigen Ärger werden. Um dies zu verhindern, ist es von Anfang an wichtig, die Frage, was eine Spinnrolle sein sollte, ernsthaft zu untersuchen und genau zu ermitteln, was Ihnen mehr als ein Jahr lang treu dienen wird. Weitere Informationen finden Sie hier https://angelexpert.de/angelzubehoer/de ... sack-test/