Beitragvon silver » 23.08.2009, 20:13

Bitte bedenkt bei euren Verkäufen, dass wir unseren Server in Deutschland stehen haben und uns somit auch an die hiesigen Gesetze halten müssen. Bitte bietet daher keine Spiele an, die in Deutschland verboten sind. zB: Wolfenstein Uncut.

Jeder Thread der gegen diese Regel verstößt muss leider gelöscht werden.