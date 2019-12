No Mercy ciTy Legende

Beiträge: 3266 Registriert: 28.11.2002, 23:13 Wohnort: Preußen

Firewatch Zitat Beitragvon No Mercy » 28.12.2018, 18:37 Firewatch " habe ich vor kurzem einmal durchgespielt. Es ist zwar relativ kurz, aber dafür ist die Story und die Atmosphäre sehr gut gelungen.



Hier der Test unseres Hosters 4players:







Wer also mal keine Lust auf Dauergeballer etc. hat und ein etwas ruhigeres, atmosphärisches Spiel sucht, dürfte mit " Firewatch " gut bedient sein. Einzig die relativ kurze Spielzeit von ca. 5-6 Stunden (je nach Spielweise auch etwas länger) sollte man beachten. Ich würde das Spiel jedenfalls weiterempfehlen (der Test oben zeigt das Spiel schon ganz gut). Das Spiel "" habe ich vor kurzem einmal durchgespielt. Es ist zwar relativ kurz, aber dafür ist die Story und die Atmosphäre sehr gut gelungen.Hier der Test unseres Hosters 4players:Wer also mal keine Lust auf Dauergeballer etc. hat und ein etwas ruhigeres, atmosphärisches Spiel sucht, dürfte mit "" gut bedient sein. Einzig die relativ kurze Spielzeit von ca. 5-6 Stunden (je nach Spielweise auch etwas länger) sollte man beachten. Ich würde das Spiel jedenfalls weiterempfehlen (der Test oben zeigt das Spiel schon ganz gut).

Mein Motto: Show no mercy



Wissenschaft appelliert an die Intelligenz, Religion an die Dummheit.