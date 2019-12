Beitragvon Rhino Cracker » 24.09.2019, 00:09

SSE4.2

Kann gut sein.Aber ich warte mal noch den No-Denuvo-Patch ab, der hoffentlich irgendwann kommt (ich habe bei Rage 2 gelesen, dass die mit Denuvo manipulierten Exenbrauchen; natürlich ohne fundierten Nachweis).Bei Rage 2 war der Schrei der Phenom II User noch größer, und wurde erhört, und der Crash beim "start campaign with minimal specs" gefixt.^^Das Echo scheint bei W:tYB irgendwie kleiner auszufallen.Mir scheint, viele User lassen sich viel zu schnell mit der Antwort "die Hardware ist halt zu alt" abstempeln - und dadurch zum Neukauf bewegen.Zu Dead Rising 4:"If your getting the blackscreen, then appcrash caused by AMD not having proper SSE support for this game.You can fix it using SDE emulation, I've created a setup for other AMD users. (...)AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (3.00 GHz)" [ MHenderson-RVT@steam