Beitragvon Rhino Cracker » 26.12.2019, 14:51

Screenshot von Gamestar.de https://www.gamestar.de/artikel/alice-madness-returns-ist-die-frau-irre,2323672.html

Habe ich die letzten 4 Tage durchgezockt, kann ich auch sehr empfehlen, wenn man mal "was Anders" sucht.^^Das Spiel lehnt sich an die Theorie an, dass das Wunderland der geistige Zufluchtsort der psychisch kranken Alice ist - was dann bei der etwas älteren Alice nicht mehr so nett aussieht.^^Im Spiel bewegt man sich durch eine horror-artige Welt und erlangt stückchenweise die Erinnerungen an den Tod von Alice's Eltern zurück, den es aufzuklären gilt. Mir hat vor allem das detailverliebte Leveldesign gefallen: Wo man auch hinschaut sieht man eine neue Abstrusität. Hinter jedem x-ten Fenster verbirgt sich ein grimmig schauendes Auge einer Horror-Puppe, ausgeweidete Stofftiere hängen von der Decke, Schrauben-Spinnen-Hasen sitzen in Glarkästen. Die Liebe zum Detail und Wahnsinn kommt da sehr gut rüber.^^Gameplay-technisch gibts Kämpfe, die mich (als Action-RPG-Fremden) ein wenig an Dark Souls erinnern (draufhaun, schießen, blocken, reflektieren, richtigen angreifbaren Moment abpassen und drauf), und etliche Hüpf-Einlagen, die mich an Super Mario 64 erinnern - in morbide.Launch-Trailer