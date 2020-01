Beitragvon wolfensteincommunity » 05.01.2020, 01:56

Liebe Mitglieder ❤,Lasst uns alle zusammen kommen, damit ET noch größer wird.Es gibt immer noch viele Spieler, die einige Dinge nicht wissen, da ET in viele verschiedene Gruppen aufgeteilt ist und die Server-Masterliste mit vielen Bots ist. Es ist wichtig, ihnen zu helfen.Teilen Sie diese Gruppe zum Beispiel auf verschiedenen Plattformen: reddit, twitter, steam oder laden Sie Freunde von Ihrer Facebook-Freundesliste ein. Wir würden uns freuen, jedes neue Mitglied begrüßen zu dürfen und allen zu helfen.Nur so können wir wachsen und in Zukunft großartige Turniere, LANs oder andere Veranstaltungen organisieren!Bald werden wir 17 Jahre alt und kein Spiel der Welt hat eine so starke, vertraute Community wie Wolf: ET! ❤WERDEN SIE MITGLIED UND TEILEN SIE DIESE GRUPPE: https://www.facebook.com/groups/enemyterritory/