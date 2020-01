Beitragvon No Mercy » 12.01.2020, 17:18

State Of Mind

Das Spiel "" habe ich vor kurzem über eine Heft-DVD erhalten. Es ist zwar kein spielbarer Film, aber es gibt sehr viele und auch lange Sequenzen. Es gibt auch mehrere Rätseleinlagen. Die Gesichtsanimationen sind zwar eher gewöhnungsbedürftig, aber die Spielwelt fand ich gut umgesetzt.Ich habe bewusst hier nur das kurze Preview verlinkt, da mir die vorhandenen Tests zu viel gespoilert haben (fand ich daher unpassend). Insgesamt ein sehr gutes Spiel, wenn man Lust auf eine interessante Story und sehr gute Atmosphäre hat. Ich habe es jedenfalls in 3 Tagen durchgespielt (Spielzeit ca. 15-20 Stunden), weil ich einfach wissen wollte wie es weitergeht.Das Spiel ist komplett in deutsch verfügbar (was man hier im Preview nicht sieht).