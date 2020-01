kc2k Ehren Member

RtCW oder ET Abend Zitat Beitragvon kc2k » 22.01.2020, 14:59



Wie schaut es aus mit einen RtCW oder ET Abend? Persönlich würde ich RtCW vorziehen, aber auch mit ET kann ich leben.



Hauptfrage ist, wo bekommen wir ein Server und TS her? Benutzt man heutzutage noch TS

Gibt es Punkbuster noch?



