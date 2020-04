Beitragvon Rhino Cracker » 19.04.2020, 11:04

Code: Alles auswählen bind ~ "toggleconsole"

bind ` "toggleconsole"

bind ^ "toggleconsole"

seta cl_consoleKeys "~ ` ^ 0x7e 0x60"



Hi,ich habe mal weider etwas mit ET:Legacy rumprobiert und herausgefunden, wie man es so konfiguriert, dass so wie bei ET2.60b und deutschem Tastatur-Layout üblich, die Konsole über die [^°] Taste geöffnet und geschlossen werden kann.Per default steht in der etconfig.cfg von ET:LegacyZum Verständnis: 7E und 60 sind die ASCII-Zahlenwerte der Symbole ~ (Schlange) und ` (Accent de irgendwas) (ASCII-Tabelle siehe hier: http://www.asciitable.com/ ). Das ist also quasi eine doppelte Belegung - fragt mich nicht warum^^Per default können deutsche Tastaturbesitzer damit in ET:L nur über- [Shift] + [´`]- [AltGr] + [+*~]- [Shift] + [Esc]die Konsole öffnen und schließen.Wenn ihr die Config folgendermaßen anpasst, funktionierts auch mit dem [^°] key:Bitte seht davon ab, auch 0x94 (ASCII-Wert von ^) zum cl_consoleKeys String hinzuzufügen. Wenn ihr das macht, geht die Konsole mit jeder Taste wieder zu^^