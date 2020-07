Beitragvon Rhino Cracker » 19.07.2020, 21:46

A. SplatterLadder:

B. QTracker:

Hi all, letztens kam auf dem ETc-Server von einem Rückkehrer die Frage auf, wie man denn eigentlich Server mit Menschen findet.Er hatte das Problem, auf allen Servern nur noch Bots zu finden, keine menschlichen Spieler.Weil das gar nicht so leicht ist, hier mal ein Leitfaden, in der Hoffnung, dass der nächste Googler es findet:Ich kenne bisher 2 Wege: den SplatterLadder-ServerBrowser und das Programm QTracker:1. http://et.splatterladder.com/?mod=serverlist aufrufen.2. folgende Einstellungen setzen:not full, not empty, no Bots on Server, only ET 2.60, only ET 2.55, only ET, only ET 2.56, only ETF 2.60Vorteil: Man muss es nicht installierenNachteil: Es gibt nur die Einstellung "gar keine Bots", nicht "mindestens ein menschlicher Spieler"1. QTracker saugen und installieren und einrichten.2. Irgendwoher eine aktuelle ET-Server-IP-Liste besorgen und in einen Ordner (links auf dem Screenshot) importieren.3. Filterregeln setzen.4. Server refreshen und gefilterte Liste links unter der "Wolfenstein: Enemy Territory" Hauptliste anzeigen.QTracker (Kuh-Trekker?) markiert die 0-Ping-Spieler als Bots und zeigt nur noch die Anzahl realer Spieler an.Man kann Server mit Bots gänzlich filtern (Vorsicht: Manchmal werden reale Spieler fälschlicherweise mit 0-Ping angezeigt und als Bots identifiziert).Und so Geschichten machen, wie nur Server mit mehr als 4 Spielern anzeigen (Vorsicht: Funktion buggy: Man muss nach einem QTracker-Neustart die Regel öffnen und neu Speichern, dann ist sie fett gedruckt und funktioniert wieder).Vorteil: Offline, gute Filteroptionen, Filterregeln selbst programmierbar, direkte GameStart+Connect-Option, Mapshots einiger Maps.Nachteil: Master-Server und Forum offline, Serverliste muss manuell importiert und gelegentlich geupdated werden.Das ET-Filter-Set habe ich selbst mal erweitert. Es lag im QTracker-Forum, das leider down ist. Bei Bedarf kann ich das gerne zur Verfügung stellen.Eine IP-Liste kann ich auf Anfrage auch stellen; im Moment extrahiere ich die von SplatterLadder, suche dafür aber noch schönere Wege.