Lange Zeit gab es wenig Interessantes rund umbzw. dessen Entwicklung zu berichten. Nun hat in einem Paukenschlagdas Unternehmenfür 7,5 Milliarden Dollar übernommen.So werden auch alle Tochterfirmen, darunter, in den Besitz von Microsoft übergehen.Damit werden viele bekannten Spielemarken wie z. B: Fallout, The Elder Scrolls, Dishonored, Doom und natürlichkünftig auch beimit entschieden.Eine Auswirkung könnte sein, dass diese Spiele nur noch für X-Box und PC erscheinen. Eine Umsetzung für die PS5 erscheint zumindest in Zukunft fraglich