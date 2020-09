Beitragvon jannes » 22.09.2020, 18:18

Hallo an alleHabe gedacht einem Sprachkurs einzuschreiben aber wegen die Situation mit dem Coronavirus bin ich leider von sowas aufgegeben. Es ist viel zu riskant jetzt, mit mehre Personen in einem Raum zu sitzen. Mann weiß nie ob sich jemand von ihnen mit dem Virus infiziert hat. Das hat mich zu die Idee gebracht nach einem guten Online Kurs zu suchen. Habe dabei auch ein bisschen gegoogelt und diese Seite hier gefunden https://preply.com/ . Muss ehrlich sein und sagen, dass Sie überhaupt nicht schlecht ist. Kostet schon ein bisschen Geld, aber wenn das so gut eingerichtet ist, dann bin ich auch vorbereitet das auch zu bezahlen. Das was ich hier fragen will ist Folgendes.Hat jemand von euch so an einem Kurs teilgenommen? Wenn ja, wie gut ist es?