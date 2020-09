Beitragvon jannes » 29.09.2020, 06:33

Hallo, an alle.Wir haben gedacht eine Fremdfirma, die bei uns Software entwickeln soll, in unseres Firmennetz anzubinden.Ich habe ein bisschen recherchiert und das hier gefunden https://mobilunity.ch/blog/it-nearshori ... r-ukraine/ und ehrlich gesagt halte ich es nicht für eine schlechte Idee. Was meint ihr? Hat jemand von euch Erfahrungen in diesen Bereich und wie ist es gelaufen?